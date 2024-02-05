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أسهم شركات اليورانيوم في العالم تسجل ارتفاعا بعد تقرير من كازاخستان

مال وأعمال

أسهم شركات اليورانيوم في العالم تسجل ارتفاعا بعد تقرير من كازاخستان
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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تشهد أسهم شركات اليورانيوم العالمية ارتفاعا وسط توقعات بخفض الإنتاج من الشركة الكازاخستانية "كازاتومبروم"، التي تعد أكبر شركة لتعدين اليورانيوم في العالم.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها، أن أسهم كبرى شركات تعدين اليورانيوم في أستراليا قفزت بحلول نهاية الجمعة الماضي، حيث صعد سهم Paladin Energy بنسبة 7.4% وسهم Boss Energy بنسبة 8.1%.

أسهم شركات اليورانيوم في العالم تسجل ارتفاعا بعد تقرير من كازاخستان
Sputnik

وارتفع سهم شركة Deep Yellow، التي تدير مشروعا في أستراليا وناميبيا، بنحو يزيد عن 18%، وسهم شركة Bannerman Energy ارتفع بنسبة 8.3%.

وفي وقت سابق، خفضت شركة "كازاتومبروم" (Kazatomprom) توقعاتها لإنتاج اليورانيوم لهذا العام إلى 14%، كما حذرت الشركة من أنها قد تفشل في تحقيق أهدافها الإنتاجية خلال العامين المقبلين.

المصدر: بلومبرغ

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