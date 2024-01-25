دولة إسلامية من كبار مشتري الفحم الروسي.. 6 أرقام توضح نتائج قطاع الطاقة الروسي في 2023

حدد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مقال نشر اليوم الخميس في مجلة "سياسة الطاقة" الروسية، نتائج قطاع الطاقة الروسي في 2023، كذلك رسم أولويات القطاع للأعوام القادمة.

وفيما يلي أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تضمنها مقال نوفاك:

- تم اكتشاف 43 حقل طاقة (رواسب هيدروكربونية) في روسيا في العام الماضي 2023.

- إنتاج النفط ومكثفات الغاز في روسيا في العام الماضي تراجع بأقل من 1% إلى نحو 530 مليون طن بسبب مشاركة البلاد في اتفاق مجموعة "أوبك+".

- ارتفع التكرير الأولي للنفط في البلاد العام الماضي بنسبة 1.1%، وزاد إنتاج البنزين في العام 2023 بنحو 2.8% مقارنة بالعام 2022 إلى 43.8 مليون طن، كذلك صعد إنتاج وقود الديزل بنسبة 3.4% إلى 88 مليون طن.

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- صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا في 2023 بلغت 91.4 مليار متر مكعب، أما صادرات الغاز الطبيعي المسال فبلغت قرابة 43.6 مليار متر مكعب.

- بلغ إنتاج الفحم بنهاية العام الماضي نحو 438 مليون طن وصادراته اقتربت من 213 مليون طن.

- صادرات الفحم من روسيا في السنوات المقبلة ستكون عند مستوى 220 مليون طن بسبب زيادة الطلب العالمي على المادة وستبقى الصين والهند وتركيا المستوردين الرئيسيين للفحم الروسي.

- روسيا تواصل إعادة توجيه صادرات الغاز إلى أسواق جديدة مع التركيز على دول آسيا والمحيط الهادئ، وتعمل على زيادة الإمدادات من روسيا إلى الصين عبر أنبوب "قوة سيبيريا".

- تستخدم شركات الطاقة الروسية بنحو متزايد ممر الملاحة الشمالي لتصدير النفط الخام إلى آسيا.

المصدر: RT