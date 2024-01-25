نوفاك: نواصل زيادة صادرات الغاز الروسي إلى أسواق جديدة ونطور مسارين جديدين إلى الصين

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا تواصل إعادة توجيه صادرات الغاز إلى أسواق جديدة مع التركيز على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيادة الإمدادات عبر "قوة سيبيريا".

وجاء ذلك بحسب مقال نشر اليوم الخميس لنوفاك، الذي شغل سابقا منصب وزير الطاقة، في مجلة "سياسة الطاقة" الروسية.

وشدد المسؤول على أن روسيا تعمل على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا"، كما تعمل على تنفيذ مشروعين لزيادة الإمدادات إلى الصين وهما: "قوة سيبيريا 2" يهدف لمد أنبوب من روسيا إلى الصين عبر منغوليا باستطاعة تبلغ 50 مليار متر مكعب سنويا و"المسار الشرقي" الذي تبلغ قدرته 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

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وعن موعد تنفيذ مشروع "قوة سيبيريا 2"، أشار نوفاك إلى أن موعد مد الأنبوب ومؤشراته الرئيسية ستحدد بعد توقيع اتفاقية مع الصين حول إمدادات الوقود الأزرق عبر المسار.

وزادت روسيا صادراتها من الغاز المسال وغاز الأنابيب والنفط إلى الصين بشكل كبير خلال عام 2023، حسب الجمارك الصينية.

وأشارت الإدارة إلى أن الصين استوردت حوالي 8 ملايين طن من الغاز الروسي المسال مقابل 5.18 مليار دولار.

وبلغت الزيادة في الإمدادات 23% مقارنة بعام 2022، حيث اشترت الصين 6.5 مليون طن من الغاز المسال الروسي مقابل 6.883 مليار دولار.

المصدر: RT