روسيا تزيد بشكل كبير صادراتها من الغاز والنفط إلى الصين خلال 2023

زادت روسيا صادراتها من الغاز المسال وغاز الأنابيب والنفط إلى الصين بشكل كبير خلال عام 2023، حسب الجمارك الصينية.

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وأشارت الإدارة إلى أن الصين استوردت حوالي 8 ملايين طن من الغاز الروسي المسال مقابل 5.18 مليار دولار.

وبلغت الزيادة في الإمدادات 23% مقارنة بعام 2022، حيث اشترت الصين 6.5 مليون طن من الغاز المسال الروسي مقابل 6.883 مليار دولار.

وأكدت الإدارة أنه في شهر ديسمبر فقط اشترت الصين 519.2 ألف طن من الغاز المسال الروسي مقابل 390 مليون دولار.

كما أشارت الإدارة إلى ارتفاع صادرات روسيا من النفط إلى الصين خلال العام الماضي بزيادة 24٪ عن عام 2022، حيث بلغت 107 ملايين طن، بقيمة 60.6 مليار دولار.

وفي مطلع العام الحالي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أن صادرات الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" بلغت 22.7 مليار متر مكعب خلال عام 2023.

وجاء في بيان الشركة: "بحلول نهاية عام 2023، بلغت صادرات الغاز إلى الصين عبر قوة سيبيريا 22.7 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد بـ700 مليون متر مكعب عن الالتزامات التعاقدية".

المصدر: نوفوستي