استثمارات ضخمة وتجارة بـ200 مليار دولار.. بوتين يرسم أوجه التعاون مع الصين

رسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حديث لمؤسسة الإعلام الصينية أوجه التعاون بين روسيا والصين في مختلف المجالات، ولاسيما في الطاقة.

وقال بوتين إن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، قرغيزستان) قد تلقت من خلال العمل المشترك في إطار مبادرة "حزام واحد، طريق واحد" استثمارات بنحو 24 مليار دولار.

وأضاف في المقابلة التي جرت عشية زيارته الصين، أن هذه الاستثمارات تجلب المنفعة لجميع الأطراف، بما فيها بكين.

التبادل التجاري:

أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين سيصل إلى مستوى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام.

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وقال: "ليس لدي أي شك في ذلك، في الفترة الماضية، ارتفع حجم التجارة البينية بنسبة 32%، وهذا نمو جيد جدا، وفي نهاية العام، هناك كل الأسباب التي تجعلنا نعتقد أننا سوف نصل إلى مستوى 200 مليار دولار".

في نهاية العام الماضي 2022، ارتفع حجم التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 190.271 مليار دولار.

وكان الرئيسان الروسي والصيني قد حددا في وقت سابق مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، لتصعد من 100 مليار دولار سنويا تم تسجيلها في 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول العام 2024.

السيارات الصينية:

أشار بوتين إلى أن جودة السيارات الصينية آخذة في التحسن مع مرور الوقت، وفي ظل ذلك فإن المواطنين الروس راضون ومهتمون بمنتجات شركات السيارات الصينية، التي تجمع الجودة والسعر.

صادرات الغاز:

أشاد بالعلاقات بين روسيا والصين، في المجال الاقتصادي، وخاصة في قطاع الطاقة، وقال إن البلدين لديهما آفاق جيدة فيما يتعلق بإمدادات الغاز، كما أن صادرات الفحم والكهرباء آخذة في الارتفاع.

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كذلك لفت إلى أن روسيا والصين تعملان على مشروعين جديدين لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين، حيث تم توقيع اتفاقية حول مسار "الشرق الأقصى"، ويجري العمل على مد مسار آخر عبر منغوليا وهو "قوة سيبيريا 2".

المصدر: RT