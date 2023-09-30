بوتين يهنئ شي جين بينغ بالذكرى السنوية الـ74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى السنوية الـ74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وأشار بيان الكرملين إلى أن بوتين يعتزم إجراء محادثات مع شي جين بينغ في إطار منتدى "حزام واحد طريق واحد" المزمع عقده في الصين خلال شهر أكتوبر المقبل.

إقرأ المزيد

وعبّر عن ثقته في أن المفاوضات مع رئيس جمهورية الصين الشعبية في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" ستسهم في بناء مجمل العلاقات الروسية الصينية.

وفي 20 سبتمبر الجاري، أعلن الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، قبوله دعوة الزعيم الصيني شي جين بينغ لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد" في الصين الشهر المقبل.

وأضاف بوتين خلال اللقاء: "بالطبع، من دواعي سروري قبول دعوة الزعيم الصيني شي جين بينغ وزيارة بلادكم في أكتوبر المقبل لحضور منتدى "حزام واحد طريق واحد".

وشدّد بوتين على أن مشروع "حزام واحد طريق واحد" يلبّي بالكامل مصالح روسيا ويتسق مع التطلعات الروسية لخلق الفضاء الأوراسي الكبير".

المصدر: RT