الخارجية الصينية: شي جين بينغ وبوتين يحافظان على الحوار الاستراتيجي

أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين على استمرار تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو في ظل العصر الجديد تحت قيادة رئيسي البلدين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين.

جاء ذلك في تصريح له اليوم الاثنين ردا على سؤال من صحفي غربي طلب التعليق على الزيارة المزمعة للرئيس الروسي إلى الصين، حيث تابع وانغ ون بين أن قادة الصين وروسيا "يحافظان باستمرار على الحوار الاستراتيجي مع بعضهما البعض بأشكال مختلفة"، مع وجود "أجندة مزدحمة في جميع المجالات".





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كما أوضح وانغ ون بين أن بكين وموسكو تعملان باستمرار على تعزيز التعاون الثنائي، فيما تجري مناقشة حزمة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، نهاية يوليو الماضي، إنه من المقرر زيارة الرئيس الروسي إلى الصين في أكتوبر المقبل، في إطار منتدى "حزام واحد-طريق واحد".

ومبادرة "حزام واحد-طريق واحد" هي مبادرة صينية قامت على أثر طريق الحرير في القرن التاسع عشر من أجل ربط الصين بالعالم، لتكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، في "محاولة لتعزيز الاتصال الإقليمي واحتضان مستقبل أكثر إشراقا" على حد تعبير الحكومة الصينية.

وقد تم دمج المبادرة في دستور جمهورية الصين الشعبية، وتاريخ الانتهاء المستهدف للمشروع هو عام 2049، الذي سيتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

المصدر: تاس