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وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروس اليوم

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وزير الدفاع الصيني يزور روسيا وبيلاروس اليوم
Globallookpress Guenter FischerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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يقوم وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو بزيارة إلى روسيا وبيلاروس تبدأ اعتبارا من اليوم الاثنين وتستمر حتى 19 الشهر.

أعلن عن ذلك المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان اليوم الاثنين، حيث قال إن الوزير سيزور البلدين ويشارك في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي.

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وتابع البيان الصحفي: "بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ووزير دفاع بيلاروس فيكتور خرينين سيقوم عضو مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية ووزير الدفاع لي شانغ فو بزيارة لروسيا اعتبار من 14 أغسطس، حيث سيشارك في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، وسيقوم بزيارة بيلاروس".

ويذكر أن لي شانغ فو سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو للأمن الدولي وسيلتقي بوزراء الدفاع من روسيا وعدد من الدول الأخرى، علاوة على عقده اجتماعات مع قادة الدولة والعسكريين في البلاد، وسيزور عددا من الوحدات العسكرية في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي

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