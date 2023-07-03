وزير الدفاع الصيني يلتقي القائد العام للبحرية الروسية في بكين

أفادت وزارة الدفاع الصينية بأن وزير الدفاع لي تشانغ فو أجرى لقاء مع القائد العام للبحرية الروسية الأميرال نيكولاي يفمينوف.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين: "أجرى عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الصيني لي تشانغ فو في 3 يوليو الجاري في بكين لقاء مع القائد العام للبحرية الروسية نيكولاي يفمينوف".

ونقل البيان عن لي تشانغ فو قوله: "تحافظ البحرية الصينية والبحرية الروسية على اتصالات وثيقة وتفاعل مستمر. ونأمل بأن يعزز الطرفان التعاون على جميع المستويات وينظمان بانتظام تدريبات ودوريات ومسابقات مشتركة ويوسعان التعاون العملي في المجال المهني من أجل الإسهام بقسط إيجابي مشترك في حماية السلام والاستقرار في المنطقة وحول العالم كله".

المصدر: نوفوستي