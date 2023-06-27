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روسيا والصين تجريان مشاورات حول قضايا الدفاع الصاروخي

أخبار العالم

روسيا والصين تجريان مشاورات حول قضايا الدفاع الصاروخي
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو وبكين أجرتا مشاورات على مستوى وزارتي خارجية البلدين حول قضايا الدفاع الصاروخي.

وقالت الوزارة في بيانها: "عقدت مشاورات دورية بين وزارتي خارجية روسيا والصين يوم الثلاثاء 27 يونيو حول قضايا الدفاع الصاروخي في موسكو. وجرى تبادل شامل لوجهات النظر حول مختلف جوانب هذه القضية، بما في ذلك أبعادها العالمية والإقليمية".

وأشارت إلى أنه تم التأكيد على التركيز على عقد مثل هذه المشاورات بشكل منتظم في المستقبل.

المصدر: نوفوستي

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