بكين تؤكد على أهمية العمل المشترك بين روسيا والصين لحماية مصالحهما المشتركة

أكد نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شو، اليوم الأحد، على ضرورة الحفاظ على علاقات مستقرة بين روسيا والصين، والعمل بشكل مشترك لحماية مصالح البلدين في ظل الظروف الدولية الصعبة.

وأضاف ما تشاو شو خلال لقاء جمعه مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو في بكين: "في ظل الأوضاع الدولية الصعبة المعقدة، من الضروري تنفيذ الاتفاق الهام الذي توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، وأن نتواصل بانتظام ونعمل على ضمان علاقات مستقرة وطويلة الأمد بين البلدين، بالإضافة إلى حماية مصالحنا المشتركة".

وأشار إلى أنه في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "تعمل بكين وموسكو باستمرار على تعميق الثقة السياسية المتبادلة وتعزيز التعاون العملي بين البلدين".

وقالت الخارجية الصينية في بيان إن الجانبين اتفقا على أن منظمة شنغهاي للتعاون تلعب دورا هاما في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزز التنمية المشتركة لجميع الدول. وقالت الوزارة إن "الجانبين سيعملان على تعزيز التضامن والتعاون لتعزيز التنمية المستدامة الصحيحة والناجحة لمنظمة شانغهاي للتعاون".

ولفتت الوزارة إلى أن الجانبين تبادلا أيضا وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: تاس