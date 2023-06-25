نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع وزير الخارجية الصيني العلاقات بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية، تشين غانغ، بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر رودينكو العلاقات الروسية الصينية في اجتماع عقد في بكين اليوم.

وجاء في بيان الخارجية الصينية: "في 25 يونيو 2023، التقى وزير الخارجية تشين غانغ في بكين مع نائب وزير خارجية روسيا ألكسندر رودينكو، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات الصينية الروسية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يسمح بالثقة بأن بناء العلاقات بين الصين والدول الأخرى لن يكون موجها ضد روسيا.

وأضاف في حديث للصحفيين: "بدون شك تقوم الصين بممارسة حقها السيادي في بناء علاقاتها مع الدول الأخرى. وطبعا لا يجوز التقليل من أهمية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لكن مستوى الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، يسمح لنا بأن نكون واثقين من أن علاقات بكين مع الدول الأخرى لن تكون موجهة ضد بلادنا أبدا".

المصدر: نوفوستي