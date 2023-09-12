بوتين: العلاقات الودية مع شي جين بينغ تساعد في تطوير العلاقات بين موسكو وبكين (فيديو)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه توجد لديه علاقات شخصية ودية وعلاقات عمل جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهذا يساعد في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأشار الرئيس بوتين، في لقاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني تشانغ قوه تشينغ على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، إلى أن الصين تشارك تقليديا في المنتدى الاقتصادي الشرقي.

وقال بوتين: "لقد كان من دواعي سروري أن أستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ هنا، عندما شارك شخصيا في الحدث".

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وأعرب بوتين عن تقديره الكبير لمستوى تطور التعاون الاقتصادي والسياسي بين موسكو وبكين.

وأضاف الرئيس بوتين: "وصلت العلاقات بين روسيا والصين في مجال التعاون الاقتصادي إلى مستويات عالية جدا. وطبعا كل هذا نتيجة لما تم تحقيقه في المجال السياسي. ولكن مع ذلك فإن هذه النتائج أكثر من جيدة، بل هي ممتازة".

ونوه بوتين، بأنه تم تحقيق مستوى عال غير مسبوق في العلاقات الثنائية، وتعتزم الدولتان تطوير التعاون بشكل أكبر لاحقا.

وقال: "نقدر بشكل خاص أن الرئيس شي جين بينغ، اختار روسيا بالذات لأول زيارة خارجية له بعد انتخابه. وهذا دليل على أن العلاقات بين روسيا والصين قد وصلت إلى مستوى تاريخي غير مسبوق على الإطلاق في السنوات الأخيرة ".

وأشار بوتين إلى أن حجم التجارة يتزايد كل عام، وسيستمر هذا الاتجاه في عام 2023.

وأضاف: "الهدف الذي حددناه مع الرئيس شي جين بينغ للوصول إلى 200 مليار دولار في مجال التبادل التجاري، يمكن تحقيقه في وقت مبكر من هذا العام".

من ناحية أخرى، قال رئيس اتحاد رجال الأعمال الصينيين في روسيا تشو لي تشون، إن حجم التجارة بين الدولتين تجاوز بالفعل 155 مليار دولار .

وأكد وزير تطوير وتنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي أليكسي تشيكونكوف، أن "الصين هي أكبر شريك استراتيجي لروسيا في الشرق الأقصى. وعلى خلفية خطوط الصدع الجيوسياسية التي حدثت في العالم، في السنوات الأخيرة، اتسع التعاون مع الصين في مجال الواردات والصادرات".

المصدر: وكالات