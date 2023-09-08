بوتين: الغرب أثار النزاع في أوكرانيا من أجل كبح تنمية روسيا

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الغرب أثار عمدا النزاع في أوكرانيا من أجل كبح تنمية روسيا.

واستذكر بوتين خلال لقاء مع العلماء الشباب من المركز النووي الفيدرالي الروسي في مدينة ساروف بمقاطعة نيجني نوفغورود محادثته السابقة مع المتخصصين من المركز عام 2014، وقال: "عندما بدأ من يكنون لنا الحقد في اتخاذ الخطوات الأولى في محاولات الحد من سيادتنا التكنولوجية، وإعاقة تنميتنا، عندها تحدثنا عن ضرورة اتخاذ خطوات حثيثة لضمان سيادتنا التكنولوجية".

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وأضاف: "يجب أن أقول إن توقعاتنا كانت في مكانها، وقلنا بأن الأمر سيكون على هذا النحو، وفعلا حدث كل شيء على النحو الذي توقعناه، لقد أثاروا هذا النزاع في أوكرانيا، واستغلوا ذلك".

وتابع: "أعتقد أن كل هذا تم بشكل متعمد من أجل خلق ظروف إضافية للحد من نمونا الاقتصادي وتقييد تنمية روسيا".

وأكد بوتين في وقت سابق أن تنفيذ المهام الرئيسية في تعزيز أمن روسيا وحماية استقلالها التكنولوجي، يعتمد في المقام الأول على احتياطي البلاد الكوادري، وطاقاتها البشرية الوطنية.

المصدر: RT