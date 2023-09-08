 
مباشر

الحكومة الروسية: إيرادات الميزانية من النفط والغاز منذ سبتمبر تتجاوز بشكل كبير معدلات 2022

مال وأعمال

الحكومة الروسية: إيرادات الميزانية من النفط والغاز منذ سبتمبر تتجاوز بشكل كبير معدلات 2022
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w09l

صرح رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأن إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز انطلاقا من شهر سبتمبر الجاري بدأت تتجاوز بشكل كبير معدلات العام الماضي 2022.

وأضاف ميشوستين، في اجتماع حكومي حول مشروع الميزانية للأعوام 2024-2026 اليوم الجمعة، أن إيرادات الميزانية غير النفطية والغازية بلغت في أغسطس الماضي 1.82 تريليون روبل (نحو 19 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 56% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن الميزانية الروسية حققت في نهاية الشهر الماضي فائضا قدره 230 مليار روبل (حوالي 2.38 مليار دولار)، مشددا على أن الاقتصاد الروسي يتكيف مع التحديات الحالية.

إقرأ المزيد
المالية الروسية تصدر تقريرها عن أداء الميزانية في النصف الأول من 2023
المالية الروسية تصدر تقريرها عن أداء الميزانية في النصف الأول من 2023

وأوضح أن الميزانية حققت الفائض بفضل نمو الكبير في عائدات النفط والغاز، والتي تجاوزت في نهاية أغسطس الماضي مستوى 1.82 تريليون روبل، بزيادة نسبتها 56.5% عن العام الماضي.

وعن نفقات الميزانية الروسية، قال ميشوستين إن نفقات الميزانية في نهاية أغسطس 2023 بلغت حوالي 2.24 تريليون روبل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا