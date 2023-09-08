الحكومة الروسية: إيرادات الميزانية من النفط والغاز منذ سبتمبر تتجاوز بشكل كبير معدلات 2022

صرح رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، بأن إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز انطلاقا من شهر سبتمبر الجاري بدأت تتجاوز بشكل كبير معدلات العام الماضي 2022.

وأضاف ميشوستين، في اجتماع حكومي حول مشروع الميزانية للأعوام 2024-2026 اليوم الجمعة، أن إيرادات الميزانية غير النفطية والغازية بلغت في أغسطس الماضي 1.82 تريليون روبل (نحو 19 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 56% عن العام الماضي.

وأشار إلى أن الميزانية الروسية حققت في نهاية الشهر الماضي فائضا قدره 230 مليار روبل (حوالي 2.38 مليار دولار)، مشددا على أن الاقتصاد الروسي يتكيف مع التحديات الحالية.

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وأوضح أن الميزانية حققت الفائض بفضل نمو الكبير في عائدات النفط والغاز، والتي تجاوزت في نهاية أغسطس الماضي مستوى 1.82 تريليون روبل، بزيادة نسبتها 56.5% عن العام الماضي.

وعن نفقات الميزانية الروسية، قال ميشوستين إن نفقات الميزانية في نهاية أغسطس 2023 بلغت حوالي 2.24 تريليون روبل.

المصدر: RT