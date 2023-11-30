ما القرار الذي يمكن أن تتخذه "أوبك+" في اجتماعها اليوم؟

رجح خبراء استطلعت آراءهم وكالة "نوفوستي" أن تمدد مجموعة "أوبك+" تخفيضات إنتاج النفط الحالية، كما توقع الخبراء أن تمدد روسيا والسعودية التخفيضات الطوعية في صادرات وإنتاج الخام.

وتم تأجيل اجتماعات منظمة "أوبك" ومجموعة "أوبك+" من 25 و26 نوفمبر 2023 إلى 30 من الشهر الجاري، ومن المقرر عقد الاجتماع اليوم عبر تقنية الفيديو بعد أن كان من المخطط عقده بحضور شخصي في فيينا الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام أن "أوبك+" كانت بحاجة لمزيد من الوقت حتى يتفق الأعضاء المؤثرون في المجموعة مع بعض الدول الإفريقية على خفض أهداف إنتاجهم.

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وقال خبراء: "سيكون القرار الأكثر ترجيحا لـ"أوبك+" هو تمديد الاتفاقية بالشروط الحالية، أي دون توسيع التخفيضات. من غير المرجح إلغاء تخفيضات الإنتاج نظرا لمخاطر الفائض، فضلا عن انخفاض الأسعار في الأشهر الأخيرة. في الأسواق الآن حجم فائض المعروض ليس كبيرا جدا ليكون له تأثير كبير على الأسعار ما يعني أن القيود الإضافية من "أوبك+" إذا اتخذت ستكون إجراء مفرطا".

وأضافوا: "لنفس الأسباب هناك احتمال كبير، أن تقوم روسيا والسعودية بتمديد التخفيضات الطوعية في الإنتاج والصادرات الراهنة".

من جهتها نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر، أن مجموعة "أوبك+" من الممكن أن تنفذ خفضا إضافيا في إمدادات النفط وإطالة أمد القيود الحالية. وقالت المصادر، إن المجموعة تناقش خفضا جماعيا أكبر في إمدادات النفط في الربع الأول لم يتضح بعد مدته وحجمه بدقة.

وأشار أحد المصادر إلى أن "مجموعة "أوبك+" قد لا تتمكن من الاتفاق على خفض أكبر ومن الممكن أن يجدد اجتماع الخميس السياسة الحالية".

وفي أسواق النفط، صعدت أسعار الذهب الأسود في الأسواق قبيل الاجتماع وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 83.50 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.48% عن سعر الإغلاق السابق.

المصدر: رويترز + نوفوستي