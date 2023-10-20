كم يبلغ رأس مال البورصات العربية؟

سجل رأس المال السوقي للبورصات العربية، ارتفاعا إلى نحو 4.416 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكره صندوق النقد العربي.

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وأظهرت النشرة الأسبوعية للصندوق، أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية صعد من 768.6 إلى 772.9 مليار دولار بمكاسب سوقية 4.3 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي نحو 182.8 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.931 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 164 مليار دولار، وبورصة الكويت 128 مليار دولار وبورصة مسقط 61.5 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 61.2 مليار دولار، وبورصة مصر 43.7 مليار دولار، وبورصة البحرين 20.3 مليار دولار.

وبحسب النشرة، سجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.2 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.7 مليار دولار، وبورصة دمشق 3.77 مليار دولار.

المصدر: وام