سيل الغاز الروسي إلى الصين يبلغ مستوى قياسيا جديدا

صرح رئيس شركة "روس نفط" الروسية إيغور سيتشين، في منتدى الطاقة الروسي الصيني الخامس، بأن إمدادات الغاز الروسي إلى الصين هذا العام ستكون عند مستوى قياسي.

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وقال سيتشين، وهو السكرتير التنفيذي للجنة الروسية لتطوير مجمع الوقود والطاقة والسلامة البيئية، إن "التعاون الروسي الصيني في قطاع الغاز يتطور بشكل ديناميكي، وهذا العام ستصل صادرات الغاز الروسي إلى الصين إلى مستوى تاريخي، حيث سيتم توفير أكثر من 30 مليار متر مكعب من الغاز".

وفي الوقت الراهن، يتم إمداد الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا"، وهو خط أنابيب غاز يبلغ طوله حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر. وبدأت عمليات التسليم عبره في نهاية العام 2019.

وفي العام 2022، تم تصدير 15.4 مليار متر مكعب عبر "قوة سيبيريا"، وفي العام الجاري يتوقع أن تصل الإمدادات إلى 22 مليار متر مكعب، فيما يتوقع وصول الإمدادات إلى الطاقة الكاملة البالغة 38 مليار متر مكعب في 2025-2027، بحسب ما أفاد به نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

وانطلقت اليوم في بكين أعمال منتدى الطاقة الروسي الصيني، ومن الجانب الروسي يشارك في الحدث نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك ووزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشتنيكوف ورئيس شركة "روس نفط" إيغور سيتشين.

المصدر: نوفوستي