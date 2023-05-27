صور لأول ديك ودجاجة "طنطا 1" من السلالة المصرية البلدية

كشف الدكتور محمد الشافعي، مدير معهد الإنتاج الحيواني، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تفاصيل إنتاج أول دجاجة وديك، من السلالات البلدية المصرية.

وأكد الشافعي، لـ القاهرة 24، أن هذه هي المرة الأولى بمصر التي يتم فيها استنباط دواجن بلدي، موضحا أن السلالة تتضمن الفراخ والديوك.

وأضاف أن العمل على استنباط السلالة بدأ منذ عام 2015 حتى الآن بمحطة بحوث الجميزة.

وأوضح أن السلالات المستنبطة هي سلالات لحم تسمين، حيث تم استنباط سلالة طنطا بمركز البحوث الزراعية، معهد بحوث الإنتاج الحيواني عام 2023 وهى سلالة إنتاج لحم تسمين.

وحصل موقع القاهرة 24، على الصور الأولى لأول ديك وفرخة بلدي مصريين، والذين يحملان اسم "طنطا 1".

المصدر: القاهرة 24





