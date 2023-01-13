كازاخستان: الطاقة الروسية وافقت على نقل النفط الكازاخستاني عبر الأراضي الروسية إلى ألمانيا

أفادت شركة "كازترانس أويل" بأن وزارة الطاقة الروسية وافقت على نقل (ترانزيت) 300 ألف طن من النفط الخام من كازاخستان إلى ألمانيا في الربع الأول من 2023 عبر خط أنابيب "دروجبا".

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وجاء في بيان صدر عن الخدمة الصحفية لشركة "كازترانس أويل" اليوم الجمعة: "إنها تلقت تأكيدا من وزارة الطاقة الروسية حول نقل 300 ألف طن من النفط الكازاخستاني في الربع الأول من عام 2023 عبر منظومة أنابيب شركة "ترانس نفت" (خط أنابيب دروجبا) بغرض تسليمها في نقطة عبور "آدامفا" لنقلها إلى ألمانيا".

وأشارت الشركة إلى أن توريد النفط سيتم في إطار الاتفاقية المبرمة بين حكومتي روسيا وكازاخستان بتاريخ 7 يونيو 2002.

وخط "دروجبا" (سوفيتي)، الذي افتتح في عام 1964، يعد واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.

وقالت ألمانيا في سبتمبر الماضي إنها ستجري محادثات مع كازاخستان لشراء النفط الذي سيتم نقله عبر خط أنابيب "دروجبا" لتوفير إمدادات إضافية لمصافي التكرير في مدينة شويدت، وذلك عوضا عن النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي