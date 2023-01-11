كازاخستان: روسيا سمحت بنقل النفط الكازاخستاني عبر أراضيها إلى ألمانيا

صرح وزير الطاقة الكازاخستاني، بولات أكشولاكوف، أن روسيا وافقت على فكرة نقل النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا عبر أراضيها، من خلال خط أنابيب "دروجبا" .

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وقال أكشولاكوف للصحفيين، إنه "تم الحصول على تأكيد شفهي من الشركاء في روسيا حول ضخ (النفط الكازاخي) عبر أراضي روسيا".

واستبعد أكشولاكوف أن تواجه كازاخستان صعوبات في هذا الشأن، وقال الوزير "لم نواجه أبدا مشاكل كبيرة مع روسيا فيما يتعلق بالضخ".

وأشار أكشولاكوف إلى أن حجم الدفعة الأولى من النفط الكازاخستاني التي سيتم تسليمها عبر خط الأنابيب "دروجبا" إلى ألمانيا في يناير قد يصل إلى 20 ألف طن، وما يصل إلى 1.5 مليون طن سنويا.

وخط "دروجبا" (سوفيتي)، الذي افتتح في عام 1964، يعد واحدا من أكثر شبكات الأنابيب النفطية تشعبا في العالم، حيث يتجاوز طوله 6000 كيلومتر، ويمر جزؤه الشمالي بأراضي بيلاروس وبولندا وألمانيا، والجنوبي بأراضي أوكرانيا وتشيكيا وسلوفاكيا وهنغاريا.

وقالت ألمانيا في سبتمبر الماضي إنها ستجري محادثات مع كازاخستان لشراء النفط الذي سيتم نقله عبر خط أنابيب "دروجبا" لتوفير إمدادات إضافية لمصافي التكرير في مدينة شويدت، وذلك عوضا عن النفط الروسي.

المصدر: نوفوستي