أوكرانيا تزيد من تعرفة نقل النفط عبر أنبوب "دروجبا" المار بأراضيها

أظهرت بيانات شركة "ترانس نفط" الروسية أن أوكرانيا ستزيد من تعرفة نقل النفط عبر أراضيها في خط الأنابيب "دروجبا" بنسبة 18.3% اعتبارا من 1 يناير 2023.

وتشير البيانات إلى أن التعرفة على ضخ النفط إلى سلوفاكيا وهنغاريا ستزداد بمقدار 2.1 يورو، لتصل إلى 13.6 يورو مقابل الطن الواحد.

إقرأ المزيد

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "أوكر ترانس نفط " الأوكرانية تعتزم زيادة تعرفة النقل نظرا لزيادة التكاليف جراء تضرر البنية التحتية للطاقة أثناء العمليات القتالية.

وكانت أوكرانيا قد زادت من تعرفة نقل النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في أبريل 2022 بمقدار الثلث، حيث وصلت إلى 11.5 يورو مقابل الطن.

وتجدر الإشارة إلى أن خط الأنابيب "دروجبا" يضخ عبره النفط من روسيا إلى بيلاروس وعدد من الدول الأوروبية مثل بولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وألمانيا وهنغاريا.

المصدر: تاس