جمهورية التشيك تعلن اتفاق الاتحاد الأوروبي على المساعدات لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو

أعلنت جمهورية التشيك التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي حاليا عن توصل ممثلي دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على حزمة المساعدات المالية لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو.

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وقالت بعثة جمهورية التشيك لدى الاتحاد الأوروبي على "تويتر"، إن مندوبي الدول "اتفقوا بشكل عام على حزمة المساعدات لأوكرانيا بحجم 18 مليار يورو والضريبة على الشركات الكبرى بنسبة 15% على الأقل، والمصادقة على خطة هنغاريا لإعادة الإعمار والاستقرار والاتفاق بشأن الشروط".

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد صادق يوم 10 ديسمبر على تقديم المساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا في عام 2023 على شكل قرض لمدة 10 سنوات.

المصدر: تاس