روسيا توقع اتفاقية "حلال" مع وكالة تركية

وقعت هيئة الاعتماد الروسية "روس أكريديتاتسيا" بروتوكول تعاون في مجال جودة الحلال مع وكالة اعتماد الحلال بالجمهورية التركية، وفقا لبيان نشرته الهيئة الروسية اليوم الخميس.

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وتم توقع الوثيقة من قبل نازاري سكريبنيك رئيس هيئة الاعتماد الروسية وزيفر صويلو رئيس مجلس إدارة وكالة اعتماد الحلال التركية، وتهدف إلى تعزيز التعاون، وتنظيم التفاعل في مجال التقييمات المشتركة وتبادل المعلومات وكذلك تدريب المتخصصين وخبراء الاعتماد.

كذلك ينص البروتوكول على التعاون في تطوير وتنفيذ المبادئ التوجيهية للبنية التحتية للجودة الحلال والدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الاعتماد والخبراء التقنيين لتسهيل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

ومن المقرر أيضا تأسيس مجموعات عمل لتنظيم فعاليات مشتركة لزيادة الوعي بالبنية التحتية لجودة الحلال، وكذلك لتعزيز تطبيق معايير منظمة التعاون الإسلامي (OIC).

وبحسب البيان وقعت الوثيقة في إطار "القمة العالمية الثامنة للحلال"، ومعرض "حلال إكسبو 8" بمدينة اسطنبول.

المصدر: RT