دعما لعملتها المتدهورة.. اليابان تضخ كميات قياسية من الدولارات في سوق الصرف

قال محللون في شركة تجارة العملة اليابانية "سنترال تانشي"، إن اليابان يبدو أنها ضخت أكبر كمية من الدولارات لدعم الين مساء الجمعة الماضي، وفقا لأرقام بنك اليابان المركزي.

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ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن التقرير القول إن حجم تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف يمكن أن يقدر بنحو 5.5 تريليون ين (36.8 مليار دولار) في ضوء توقعات بنك اليابان المركزي للتغيير في حسابه الجاري.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التقدير يقدم رقما مستقلا للمبلغ الذي يمكن أن تكون اليابان قد أنفقته لدعم عملتها المتدهورة.

ويأتي ذلك في حين أكد سونيشي سوزوكي وزير مالية اليابان، يوم الجمعة الماضي استعداد بلاده للتحرك، حيث قال إن هذا التراجع المفاجئ وأحادي الجانب للين غير مقبول وأنه يراقب الأسواق بإحساس شديد بخطورة الموقف.

المصدر: د ب أ + "بلومبيرغ"