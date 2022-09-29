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بيانات جديدة عن البطالة في السعودية

مال وأعمال

بيانات جديدة عن البطالة في السعودية
Globallookpress
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سجل معدل البطالة في السعودية نسبة 9.7% في الربع الثاني من العام 2022، ليتراجع بـ0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الأول من العام 2022.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن معدل المشتغلين من السكان السعوديين، ارتفع بمقدار 1.7 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 46.8% مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع معدل المشاركة بمقدار 2.4 نقطة مئوية، كما ارتفع معدل المشتغلين إلى السكان بمقدار 3 نقاط مئوية، فيما انخفض معدل البطالة بمقدار 1.6 نقطة مئوية.

وسجل معدل البطالة الإجمالي الذي يشمل السعوديين وغير السعوديين تراجعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 5.8% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وبانخفاض قدره 0.8 نقطة مئوية مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

المصدر: cnbc

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