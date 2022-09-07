رئيس أكبر بنك روسي: دور الدولار في الاقتصاد الروسي سينخفض لصالح الروبل واليوان

صرح غيرمان غريف رئيس "سبيربنك"، رئيس أكبر بنك في روسيا، بأن الصين ستصبح حتما شريكا رئيسيا لروسيا وسيتراجع تأثير الدولار على الاقتصاد الروسي لصالح الروبل واليوان.

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وجاء التصريح خلال مشاركة عبر الفيديو للمسؤول المصرفي في منتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في الوقت الراهن في مدينة فلايفوستوك الروسية.

وأشار إلى أن أوروبا خسرت مرتبتها كأكبر شريك تجاري تقليدي لروسيا. وقال غريف: "الاقتصاد الروسي موجه نحو التصدير، وبالتالي فإن النتيجة الواضحة والطبيعية لهذا الوضع هي أن الصين ستصبح بالطبع الشريك الأكبر لروسيا".

ولفت إلى أن اعتماد روسيا على أكبر الشركاء التجاريين في الشرق، وفي المقام الأول الصين، سينمو. وقال المصرفي "سأطلق عليه مصطلح تطوير التعاون".

وأكد أن دور الدولار في الاقتصاد الروسي سينخفض لصالح الروبل واليوان، وقال: "لا أعتقد أن روسيا ستعود إلى نفس حالة تأثير الدولار على الاقتصاد الروسي، سيتم استبدال العديد من العملات الرئيسية في المقام الأول باليوان".

وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.

ويجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

المصدر: نوفوستي