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حتى الآن في منتدى الشرق الاقتصادي.. توقيع 155 اتفاقية بأكثر من 25 مليار دولار

مال وأعمال

حتى الآن في منتدى الشرق الاقتصادي.. توقيع 155 اتفاقية بأكثر من 25 مليار دولار
Globallookpress
منتدى الشرق الاقتصادي
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كشف منظمو منتدى الشرق الاقتصادي الروسي عن حصيلة عمل الحدث المنعقد هذا الأسبوع في مدينة فلاديفوستوك الروسية خلال اليومين الماضيين.

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وقالوا في بيان، إنه تم التوقيع على أكثر من 150 اتفاقية بإجمالي 1 تريليون 529.8 مليار روبل في منتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في نسخته السابعة.

وأضافوا أنه تم خلال اليومين الماضيين عقد 71 جلسة بمشاركة أكثر من 530 متحدث.

وتستضيف مدنية فلاديفوستوك في أقصى الشرق الأقصى الروسي هذا الأسبوع فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، وسط مشاركة دولية واسعة وخاصة من دول آسيوية.

ويجذب الحدث أكثر من 4000 مشارك. ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.

(الدولار = 60.80 روبل بتاريخ 7 سبتمبر 2022)

المصدر: RT

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