ملياردير أمريكي يكشف كيف أضر الغرب نفسه بفرض عقوبات على روسيا

قال الملياردير الأمريكي راي داليو، إن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية ضد روسيا، ضربت الغرب والولايات المتحدة، مما أدى إلى تدهور موقف واشنطن في السياسة الدولية.

وأعرب الملياردير، في مقابلة مع مجلة "شبيغل"، عن اعتقاده بأن ذلك يرجع إلى رد فعل الدول الأخرى التي أصبحت تخشى الاستثمار في الأوراق والسندات المالية الأمريكية.

وأضاف داليو: "الغرب نفسه يعاني من هذه العقوبات. تسعى الكثير من الدول للتخلص بشكل كبير من سندات الحكومة الأمريكية، لأنها تخشى أن تتم معاملتها بنفس الطريقة التي تم التعامل بها مع روسيا. وهذا يغير ميزان القوى في جميع أنحاء العالم".

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وشدد راي داليو، الذي يعتبر من كبار المستثمرين الأمريكيين، على أن الإجراءات المعادية لروسيا غير فعالة، لأنها لم تحقق أهدافها.

ولكنه يرى، أنه لم يكن لدى الولايات المتحدة أي طريقة أخرى للتصرف ضد روسيا، لأن العقوبات الاقتصادية هي السلاح الوحيد المتاح الذي يمكن أن تستخدمه الدول ضد موسكو.

المصدر: نوفوستي