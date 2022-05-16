إيران تسلم روسيا خارطة لتعاون البلدين في صناعة النفط والغاز

قال السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، إن إيران وروسيا توصلتا إلى قرارات جيدة في قطاع النفط والغاز، وسلمت طهران لموسكو "خارطة تعاون" في هذه الصناعة.

وقال السفير: "أجندة عمل الحكومة، برئاسة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تتضمن دراسة جادة لمجالات التعاون في مختلف حقول الطاقة مع الشركات الروسية والحكومة الروسية".

وأضاف السفير أن الطرفين أجريا محادثات وتوصلا إلى قرارات جيدة في مجال الإنتاج وتطوير حقول النفط والغاز والمعالجة وتكرير النفط والبتروكيماويات ونقل المعدات والتقنيات الاستراتيجية في صناعة النفط والغاز.

روسيا وإيران قد تنشئان مصنعا لمعدات النفط والغاز

في سياق متصل قال السفير إنه بإمكان الشركات الإيرانية والروسية إنشاء مصنع مشترك لإنتاج المعدات لقطاع النفط والغاز والمزيد من المنتجات التصديرية قائلا: "يمكننا استخدام إمكانات وقدرات الشركات الروسية في إنتاج وتطوير حقول النفط وتصنيع المعدات ونقل التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات البلدين، من خلال إنشاء مصنع مشترك في إيران إنتاج معدات تزيد عن التي كانت تستخدم في ايران وتصديرها للخارج".

المصدر: نوفوستي