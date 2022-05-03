"فاينانشيال تايمز": المصافي الصينية المستقلة تزيد مشترياتها من النفط الروسي

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مساء الثلاثاء، إن مصافي النفط المستقلة في الصين، باتت أكثر نشاطا في شراء النفط الروسي.

وبحسب الصحيفة، تلقت المصفاة الواقعة في مقاطعة شاندونغ، الحصة الحكومية لاستيراد النفط من روسيا من التجار الحكوميين الصينيين الذين يرفضون توقيع عقود جديدة مع نظرائهم الروس، خوفا من عقوبات الولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات سماسرة ومشغلي السفن، فإن مالكي ما لا يقل عن ست ناقلات كبيرة، كل منها قادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط الخام، قد أبرموا اتفاقيات لنقل النفط الروسي من نوع Urals إلى الصين والهند ودول أخرى.

ووفقا لبريان غالاغر، رئيس علاقات الاستثمار في شركة الشحن البلجيكية Euronav، من المربح للشركات الصينية شراء نفط Urals، والذي يكلف حوالي 35 دولارا للبرميل أقل من خام برنت القياسي.

وأكدت شركة Kpler التحليلية أن حجم مشتريات الصين من النفط والمنتجات النفطية الروسية خلال الشهر الماضي، فاق بمقدار 86 ألف برميل يوميا متوسط ​​الأرقام للفترة المشمولة بالتقرير ذاته من العام الماضي. ووفقا للخبراء، يدور الحديث حتى الآن عن زيادة طفيفة في واردات النفط من روسيا.

المصدر: "تاس"