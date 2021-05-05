مجلس الوزراء السعودي يرخص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن مجلس الوزراء وافق، يوم الثلاثاء، على الترخيص للمصرف الأهلي العراقي بفتح فرع له في المملكة.

وجاء ذلك خلال جلسة عبر الفيديو، ترأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

يذكر أن المصرف الأهلي حصل على تصنيف "BB" من قبل وكالة "كابيتال إنتلجنس" الدولية للتصنيف الائتماني، كما حصل على تصنيف "جيد" من قبل البنك المركزي العراقي.

ولدى المصرف الأهلي العراقي حاليا 18 فرعا عبر كافة المدن العراقية الكبرى.

المصدر: وكالات