"موانئ" السعودية تعلن إطلاق خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة ويصل إلى المغرب

أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، اليوم الأربعاء، خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي، والذي يعد الأول خلال عام 2021.

ويربط خط الشحن الملاحي الجديد شمالا من أوروبا والبحر المتوسط وإلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مرورا بشمال إفريقيا، ويغطي موانئ مهمة، منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في إسبانيا.

ويعد استكمالا للشراكات الإستراتيجية مع الخطوط الملاحية، ممثلة بشركة "هاباغ لويد"، وشركة "سي إم أيه سي جي إم" وشركة "كوسكو" وشركة "ون"، والتي تعد كبريات شركات الشحن البحري الرائدة في العالم.

وسيوفر الخط الجديد خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وتتكون الخدمة من 7 سفن، بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة ما يقارب 48 سفينة سنويا، وذلك لزيادة سعة الشحن عن سابقها.

المصدر: واس