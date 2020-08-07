السعودية والعراق يؤكدان التزامهما التام باتفاق "أوبك+"

قالت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة، إن السعودية والعراق أكدا التزامهما التام باتفاق "أوبك+".

وأكد العراق الخميس، أنه سينفذ تخفيضات إضافية لإنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يوميا في أغسطس، لتعويض إنتاج فائض في الفترة الماضية بموجب اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أي ما يعرف بـ"أوبك+"، خفضا قياسيا للإمدادات في مايو لدعم أسعار النفط التي عصفت بها أزمة فيروس كورونا.

وسيخفض العراق إنتاجه بواقع 1.06 مليون برميل يوميا بموجب الاتفاق.

المصدر: رويترز