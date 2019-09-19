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إيران تعفي العمانيين من الفيزا لأجل غير مسمى

مال وأعمال

إيران تعفي العمانيين من الفيزا لأجل غير مسمى
Reuters
إيران تعفي العمانيين من الفيزا لأجل غير مسمى
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وافق مجلس الوزراء الإيراني على تمديد اعفاء المواطنين العمانيين من الحصول على تأشيرة الدخول (الفيزا) لأجل غير مسمى، وذلك في ظل العلاقات القوية التي تربط إيران بسلطنة عمان.

وجاءت الموافقة خلال جلسة لمجلس الوزراء الإيراني برئاسة الرئيس حسن روحاني أمس الأربعاء، وذلك بعد انقضاء مدة قرار الإعفاء المحددة بعام واحد.

واعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من قبل وزارة الخارجية الإيرانية بتمديد الإعفاء على نحو مستدام نظرا للعلاقات السائدة بين البلدين، ومقابل قيام سلطنة عمان بتسهيل إجراءات سفر المواطنين الإيرانيين إليها.

المصدر: "فارس"

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