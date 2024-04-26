 
مباشر

بايدن يعترف بأنه فكر في الانتحار بعد وفاة زوجته وابنته

أخبار العالم

بايدن يعترف بأنه فكر في الانتحار بعد وفاة زوجته وابنته
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xfnk

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أفكار الانتحار راودته بعد وفاة زوجته الأولى وابنته في حادث سيارة عام 1972.

ولقيت كل من زوجة بايدن الأولى، نيليا، وابنته الرضيعة، ناعومي، حتفها في حادث سيارة في ديسمبر 1972. وأصيب ابنا بايدن، هانتر وبو، في الحادث.

وقال بايدن في مقابلة إذاعية مع الصحفي هوارد ستيرن "سيريوس إكس إم": قلت في نفسي: ليس من الضروري أن تكون مجنونا حتى تنتحر... فكرت في الأمر للحظة، لكن كان لدي طفلان.

إقرأ المزيد
بايدن: العالم سيفقد قائده إذا غادرت الولايات المتحدة المسرح العالمي
بايدن: العالم سيفقد قائده إذا غادرت الولايات المتحدة المسرح العالمي

وتابع الرئيس قائلا: "لا تفهموني خطأ!"، مشيرا إلى أنه لا ينوي الانتحار.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا