بايدن: العالم سيفقد قائده إذا غادرت الولايات المتحدة المسرح العالمي

زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن العالم سيفقد قائده إذا انسحبت الولايات المتحدة من المسرح العالمي، وإن ما يصرح به "ليس مزاحا وليس تفاخرا".

وقال بايدن خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: "الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر أهمية"، مشيرا إلى أن هذا "ليس مزاحا وليس تفاخرا".

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وأضاف متسائلا: "إذا غادرت الولايات المتحدة المسرح العالمي، كما يريد (دونالد) ترامب، فمن سيصبح زعيم العالم؟ ".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعرضت للمهانة على الساحة العالمية بقيادة رئيس البلاد جو بايدن.

وقال ترامب في خطاب مسجل نشر على شبكة "تروث سوشال" الاجتماعية: "هيبة أمريكا تتراجع، وقد تعرضت للمهانة في الساحة الدولية أمام خصومها، وجو بايدن "المحتال وضعنا على حافة حرب عالمية ثالثة".

بحسب الرئيس السابق، تشهد الولايات المتحدة حالة من الفوضى، والبلاد يجري تدميرها من الداخل، والاقتصاد الأمريكي منهار بسبب كارثة التضخم.

وقال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن "الولايات المتحدة بدأت تفقد هيمنتها على العالم، ويتواصل المزيد والمزيد من الدول مع روسيا والصين اللتين يُنظر إليهما على أنهما بديل للولايات المتحدة".

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في أكثر من مناسبة أن عصر النظام العالمي الأحادي القطب أصبح شيئا من الماضي، وأن محاولات إعادة خلق مثل هذا العالم اتخذت مؤخرا أشكالا قبيحة للغاية وغير مقبولة بالنسبة للغالبية العظمى من دول العالم.

المصدر:RT