ستولتنبرغ يدعو الحلفاء للإسراع بإمداد أوكرانيا بالأسلحة

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الحلفاء للانتقال بسرعة من الوعود بدعم أوكرانيا إلى البدء بتوريد الأسلحة فعليا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك عقده في ألمانيا مع المستشار أولاف شولتس: لقد قدم العديد من الحلفاء وعودا جديدة بدعم أوكرانيا. ومن الضروري أن تنتقل من الوعود الى التنفيذ الفعلي لهذه الوعود.

كما دعا حلفاء الناتو للاقتداء بألمانيا التي وعدت أوكرانيا ببطارية باتريوت".

اعترف العديد من الساسة والقادة العسكريين الغربيين بأن الأوضاع في ساحة القتال في اوكرانيا تتغير بشكل واضح لصالح روسيا.

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وتعاني أوكرانيا من نقص في العديد أيضا بسبب سقوط أعداد كبيرة من القتلى وفي العدة بسبب اعتمادها بشكل كبير على إمدادات الغرب الذي يبدى حماسة أقل في تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا بعد سلسلة الإخفاقات لا سيما الهجوم المضاد الفاشل الذي جرى الصيف الماضي.

من جانبها أكدت روسيا مرارات أن إرسال الغرب أسلحة لأوكرانيا والمساعدة على تدريب الجيش الأوكراني لا يؤديان إلى سوى إطالة أمد الصراع، ولا يغيران الوضع في ساحة المعركة.

المصدر: ريا نوفوستي