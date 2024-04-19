زيلينسكي يلوم أعضاء حلف "الناتو" ويوجز تذمره بخمس نقاط

اشتكى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الجمعة، من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لتباطؤهم في اتخاذ القرارات ونقص الذخيرة والصواريخ لدى كييف.

وأوجز زيلينسكي للمشاركين على مستوى وزراء الدفاع في اجتماع مجلس "أوكرانيا -الناتو" الذي عقد عبر الفيديو مطالبه بـ5 نقاط وهي:

إقرأ المزيد

الحصول على سبعة أنظمة صواريخ باتريوت مضادة للطائرات، وطلب تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمليون قذيفة مدفعية، وتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، ومقاتلات حديثة، وكانت النقطة الخامسة في خطاب زيلينسكي هي لوم شركائه على بطئهم في اتخاذ القرارات.

وعلى الرغم من حقيقة أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، قامت الدول الغربية بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، إلا أن كييف تطلب بانتظام حزما جديدة من المساعدات العسكرية، فضلا عن طلبها نماذج أكثر حداثة، وبعد فشل الهجوم المضاد الذي أعلنته القوات المسلحة الأوكرانية على نطاق واسع في الصيف الماضي، حاولت السلطات الأوكرانية تحويل المسؤولية عن ذلك إلى حلفائها، قائلة إنهم تأخروا لفترة طويلة في اتخاذ القرارات بشأن مساعدات الأسلحة وتسليمها لكييف.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: تاس+RT