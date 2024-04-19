ستولتنبيرغ: دول الناتو وافقت على تزويد أوكرانيا بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبيرغ يوم الجمعة، أن الدول الأعضاء في الحلف وافقت على دعم أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية.

وأوضح ستولتنبيرغ بعد محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قائلا: "بعد مطالبات من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطورة، وافقت الدول الأعضاء في الحلف على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية".

وأضاف: "الناتو عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف، وتبين له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا.. لذا، أتوقع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب".

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هذا وأكدت دول مجموعة السبع عزمها على تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، وزيادة المساعدات المقدمة لكييف في مجال الأمن.

الجدير ذكره، أن أوكرانيا تلقت مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: RT + "أ ف ب"