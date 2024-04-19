مجموعة الـ7 تعتزم تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا وزيادة مساعدة كييف أمنيا

أكدت دول مجموعة السبع عزمها على تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا، وزيادة المساعدات المقدمة لكييف في مجال الأمن.

وجاء في بيان وزراء خارجية مجموعة الـ7 بشأن الوضع في أوكرانيا: "نعتزم تعزيز قدرة الدفاع الجوي لأوكرانيا، وفي هذا السياق، نقدر عاليا المبادرة الألمانية التي تضمنت إجراءات فورية بشأن تعزيز الدفاع الجوي".

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وأضاف البيان: "نحن نزيد من مساعدتنا لأوكرانيا في مجال الدفاع والأمن، ونرفع قدراتنا الإنتاجية لمساعدة كييف".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن كييف تعتزم طلب عقد اجتماع لمجلس "أوكرانيا-الناتو" بشأن تزويدها بأنظمة الدفاع الجوي مشتكيا مرة أخرى من أن الغرب يقدم مساعدة أكبر لإسرائيل.

وفي حديثه عن مبادرة كييف الجديدة، انتقد زيلنسكي الشركاء الغربيين معتبرا أن "قواعد تقديم المساعدة لديهم ليست متساوية".

كما اشتكى زيلينسكي مرتين من أن الشركاء الغربيين لا يقدمون لبلاده نفس المساعدة التي يتم تقديمها لإسرائيل، على الرغم من أن كلا البلدين ليسا أعضاء في "الناتو".

المصدر: تاس