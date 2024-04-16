كييف تطلب عقد اجتماع لمجلس "أوكرانيا-الناتو" بشأن توريد أنظمة الدفاع الجوي

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن كييف تعتزم طلب عقد اجتماع لمجلس "أوكرانيا-الناتو" بشأن تزويدها بأنظمة الدفاع الجوي مشتكيا مرة أخرى من أن الغرب يقدم مساعدة أكبر لإسرائيل.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة على قناة "تلغرام": "أوكرانيا ستتقدم بطلب عقد اجتماع لمجلس (أوكرانيا-الناتو) بشأن الدفاع عن السماء وتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الخاصة بهذه الأنظمة".

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وفي حديثه عن مبادرة كييف الجديدة، انتقد زيلنسكي الشركاء الغربيين معتبرا أن "قواعد تقديم المساعدة لديهم ليست متساوية".

ويوم أمس اشتكى زيلينسكي مرتين من أن الشركاء الغربيين لا يقدمون لبلاده نفس المساعدة التي يتم تقديمها لإسرائيل، على الرغم من أن كلا البلدين ليسا أعضاء في "الناتو".

وكان المجلس قد اجتمع بالفعل في 28 مارس بمبادرة من كييف على مستوى السفراء في بروكسل، ودعا وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف آنذاك حلف "الناتو" إلى توفير أنظمة دفاع جوي وصواريخ إضافية لقوات كييف.

أنشىء مجلس أوكرانيا - الناتو خلال قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة في فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو 2023، حيث اعتبر الأمين العام لحلف الناتو أن "إنشاء المجلس جعل من الممكن تقريب كييف من الحلف أكثر".

المصدر: تاس+RT

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