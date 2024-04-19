سفيرة فرنسية سابقة لدى روسيا تدعو أوكرانيا إلى التفاوض

قالت سيلفي بيرمان، وهي سفيرة فرنسية سابقة لدى روسيا، إنه يتوجب على أوكرانيا أن تأخذ في الاعتبار الواقع السائد حاليا على الجبهة وأن تباشر في مرحلة ما بالتفاوض مع روسيا.

وأضافت الدبلوماسية الفرنسية في مقابلة إذاعية: "لقد اعتقد زيلينسكي أنه قادر على الانتصار في الحرب، وهو اعتقاد على الأغلب كان مستوحى من الدعم الغربي، الذي من الواضح أنه ضعف بشكل كبير والذي أصبح موضع تساؤل اليوم بسبب موقف الولايات المتحدة. أصبحت تصريحات قائد الجيش الأوكراني السابق فاليري زالوجني، الذي قال إن الوضع وصل إلى طريق مسدود، بمثابة صدمة كهربائية. لقد رفض زيلينسكي ذلك، لكن الواقع اليوم هو أنه إذا كان الوضع في ساحة المعركة سيئا، فهذا يعني أنه لن يتمكن من استعادة الأراضي وسيضطر في مرحلة معينة إلى التفاوض".

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في فبراير الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إن المفاوضات مع أوكرانيا في عام 2022 كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، دفع الجانب الأوكراني لرفض جميع الاتفاقات، وبعد ذلك منع زيلينسكي إجراء مفاوضات مع روسيا عن طريق إصدار مرسوم بذلك.

واليوم، أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف استعداد روسيا للمفاوضات حول أوكرانيا، مشيرا إلى رفض موسكو وقف العمليات القتالية أثناء المفاوضات.

وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "مستعدون للمفاوضات حول أوكرانيا لكن لن نوقف العمليات القتالية أثناءها. ولا بد من أخذ الواقع الجديد على الأرض بعين الاعتبار".

المصدر: نوفوستي