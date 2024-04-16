الوزير الإسرائيلي سموتريتش ينسحب من قاعة مؤتمر بعد مهاجمته من قبل الحضور (فيديو)

انسحب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، من قاعة "مؤتمر الغد" لصحيفة "يسرائيل هيوم" بعد أن هاجمه الحضور واحتجوا على مشاركته.

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وتوجهت إحدى الإسرائيليات الحاضرات في المؤتمر لسموتريتش بالقول: "انت ابنك لم يتجند في الجيش وأنا ابني يخدم في غزة ! أنت عار".

من جهته، قال سموتريتش: "يجب أن لا نعود للسجال الداخلي قبل السابع من اكتوبر ولست أنا عدوكم في هذه المواجهة".

واضطر سموتريتش لمغادرة القاعة مع رفض الجمهور إعطائه المساحة للمشاركة، وسط صيحات جنونية من الحضور ضده.

المصدر: RT