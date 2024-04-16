 
مباشر

الوزير الإسرائيلي سموتريتش ينسحب من قاعة مؤتمر بعد مهاجمته من قبل الحضور (فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xd9k

انسحب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، من قاعة "مؤتمر الغد" لصحيفة "يسرائيل هيوم" بعد أن هاجمه الحضور واحتجوا على مشاركته.

إقرأ المزيد
زعيم لليهود الأوروبيين يتهم بن غفير بمفاقمة معاداة السامية
زعيم لليهود الأوروبيين يتهم بن غفير بمفاقمة معاداة السامية

وتوجهت إحدى الإسرائيليات الحاضرات في المؤتمر لسموتريتش بالقول: "انت ابنك لم يتجند في الجيش وأنا ابني يخدم في غزة ! أنت عار".

من جهته، قال سموتريتش: "يجب أن لا نعود للسجال الداخلي قبل السابع من اكتوبر ولست أنا عدوكم في هذه المواجهة".

واضطر سموتريتش لمغادرة القاعة مع رفض الجمهور إعطائه المساحة للمشاركة، وسط صيحات جنونية من الحضور ضده.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا