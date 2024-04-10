زعيم لليهود الأوروبيين يتهم بن غفير بمفاقمة معاداة السامية

اتهم زعيم الجاليات اليهودية في أوروبا، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بمفاقمة مشكلة معاداة السامية من خلال التحدث عن إعادة توطين الإسرائيليين في غزة.

وقال رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي أرييل موزيكانت خلال زيارة لإسرائيل: "في كل مرة يدلي فيها بن غفير بهذه التصريحات، ترى ارتفاعا في معاداة السامية"، في إشارة إلى تصريحات الوزير عن إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة وتشجيع هجرة الفلسطينيين من القطاع.

وأضاف موزيكانت، الذي يعيش في النمسا ويرأس مجموعة شاملة تمثل أكثر من 20 مجتمعا يهوديا في جميع أنحاء أوروبا: "الأفراد في الحكومة، مثل بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش، لا يتصرفون بمسؤولية على الإطلاق.. إذا سألتني إذا كنت سألتقي بن غفير، فإن إجابتي ستكون لا".

سموتريتش، الشريك السياسي اليميني المتطرف الآخر لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صدم اليهود الأوروبيين وآخرين عندما قال في شهر فبراير إن استعادة حوالي 130 رهينة إسرائيلية ما زالوا محتجزين في غزة "ليس الأمر الأكثر أهمية".

وقال يشاي فليشر، المتحدث باسم الجالية اليهودية في الخليل والمتحدث السابق باسم بن غفير، إن تصريحات موزكانت تمثل "سياسة استرضاء فاشلة"، معتبرا أنها خطيرة بشكل خاص وفي غير محلها في الشرق الأوسط.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"