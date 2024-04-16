هاليفي يشكر نظيره البريطاني على مشاركة قواته في مواجهة الهجوم الإيراني

شكر رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي رئيس أركان القوات البريطانية توني راداكين على دور لندن في مجهود الدفاع المشترك لإحباط واعتراض الهجمة الإيرانية على إسرائيل.

وتحدث رئيس الأركان هاليفي، صباح أمس الاثنين، مع راداكين وشكره على الدور الذي لعبوه في مجهود الدفاع المشترك لإحباط واعتراض الهجمة الإيرانية على إسرائيل في عملية "الدرع الحديدي".

كما التمس هاليفي من رئيس الأركان البريطاني بالنيابة عنه أمام أفراده توجيه بالغ تقديره للعمل المشترك والنوعي للغاية "حيث تكمن أهمية استراتيجية في العلاقة التي تربط الجيشين للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والأمن في الشرق الأوسط".

ويعتبر هذا الاتصال إضافة إلى المكالمة التي أجراها رئيس الأركان الإسرائيلي يوم أمس الأول مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا وقادة آخرين.

وفي أعقاب الهجوم الإيراني، أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.

وشنت إيران ليلة 13 أبريل الجاري هجوما ضد إسرائيل وأطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة، منها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة وصواريخ كروز".

المصدر: RT