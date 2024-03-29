"أنقذ حياة 100 شخص".. الهيئة الروحية لمسلمي روسيا تمنح إسلام خليلوف وسام الاستحقاق

منح رئيس الهيئة الروحية لمسلمي روسيا المفتي راويل عين الدين وسام "الاستحقاق" للفتى إسلام خليلوف البالغ من العمر 15 عاما، الذي أنقذ حياة أكثر من 100 شخص خلال هجوم "كروكوس" الإرهابي.

وقال عين الدين قبل خطبة وصلاة الجمعة في مسجد موسكو: "نحن نمنح أحد رواد مسجد موسكو، إسلام خليلوف، وسام الاستحقاق على إنقاذه حياة العديد من الأشخاص في أثناء الهجوم الإرهابي في مجمع كروكوس. فهو لم يهرب، ولم يرتبك، بل قاد بمهارة أكثر من مائة شخص إلى بر الأمان. ابننا - بطل حقيقي. نحن فخورون به ويجب أن يكون إسلام خليلوف قدوة".

وأشار رئيس الهيئة الروحية لمسلمي روسيا إلى أن المهاجمين كانوا يسعون إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الاضطرابات في المجتمع الروسي، وأكد المفتي أن "خططهم لم يكن مقدرا لها أن تتحقق. لقد تم القبض عليهم. ونحن على يقين من أنهم سينالون العقاب المستحق".

ومن جانبه، أكد الفتى إسلام خليلوف أنه لا يعتبر نفسه بطلا، وقال: "لقد فعلت فقط ما يجب عليّ القيام به. لقد اتبعت جميع الدروس التي تعلمتها مسبقا. أود أن أؤكد أنه كان هناك في ذلك المساء العديد من الرجال الآخرين الذين كانوا بجانبي وساعدوا الناس على مغادرة مجمع كروكوس. إنهم رجال رائعون".

وشدد الفتى على أنه "في شهر الصوم، شهر رمضان المبارك. ليس للمهاجمين أي شيء مشترك مع المسلمين. إنهم إرهابيون".

وكان الطالب إسلام خليلوف يعمل بدوام جزئي في مسرح مجمع "كروكوس" حينما قاد أكثر من 100 شخص إلى خارج المبنى أثناء هجوم "كروكوس" الإرهابي ووجههم إلى المخرج.

ووقع الهجوم الإرهابي المذكور على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار عشوائيا على الموجودين هناك، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 144 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، يوم الثلاثاء أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد وجود أثر أوكراني يمكن تعقبه.

كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية يوم أمس الخميس، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والمتطرفين القوميين الأوكرانيين.

ومن جانبها، سارعت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون لإعلان أن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم كروكوس الإرهابي، محملة تنظيم "داعش الإرهابي" المسؤولية بالكامل.

كما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار تنظيم "داعش" بأنه "عدو إرهابي مشترك"، وذلك ترويجاً للإعلان الكاذب، مكررة إدانتها لهجوم كروكوس الإرهابي.

المصدر: RT