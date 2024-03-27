 
مباشر

رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى التهدئة بعد اشتباكات وقعت بين أتراك وأكراد

أخبار العالم

رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى التهدئة بعد اشتباكات وقعت بين أتراك وأكراد
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x8r6

دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأربعاء لعودة الهدوء بعد سلسلة حوادث عنف بين جماعات تركية وكردية في بلجيكا على خلفية عيد النوروز والانتخابات البلدية الأحد في تركيا.

وقال رئيس الوزراء الليبرالي: "فلنوقف العنف، وهذه الاستفزازات والتظاهرات الداعمة لمنظمات مصنفة إرهابية" (مشيرا الى حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية" من قبل تركيا والاتحاد الاوروبي).

والاثنين تحولت تظاهرة لناشطين موالين للأكراد يحملون أعلام حزب العمال الكردستاني الى مشادات في الحي الأوروبي في بروكسل.

إقرأ المزيد
بلجيكا.. إصابة 6 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين أكراد سوريين وأتراك (فيديو)
بلجيكا.. إصابة 6 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين أكراد سوريين وأتراك (فيديو)

واضطرت الشرطة لتفريق المتظاهرين وإعادة حركة المرور المتوقفة، في حين ردد البعض هتافات معادية لأردوغان.

وفي ذات السياق تعرضت عائلة كردية لهجوم عنيف من قوميين أتراك متطرفين في مقاطعة ليمبورغ (شرق).

وعلى إثر ذلك، أدان مجلس الجاليات الكردية في بلجيكا الهجوم الوحشي المنسوب إلى "مجموعات الذئاب الرمادية" وهي حركة قومية تركية متطرفة. كما دعت المنظمة الكردية إلى الهدوء مساء الثلاثاء.

في المقابل، استهدفت عمليات انتقام مناهضة للاتراك مقهى في فيسي ليل الثلاثاء. وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح حين اقتحم أفراد يحملون مضارب بيسبول المقهى.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا