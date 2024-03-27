رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى التهدئة بعد اشتباكات وقعت بين أتراك وأكراد

دعا رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الأربعاء لعودة الهدوء بعد سلسلة حوادث عنف بين جماعات تركية وكردية في بلجيكا على خلفية عيد النوروز والانتخابات البلدية الأحد في تركيا.

وقال رئيس الوزراء الليبرالي: "فلنوقف العنف، وهذه الاستفزازات والتظاهرات الداعمة لمنظمات مصنفة إرهابية" (مشيرا الى حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية" من قبل تركيا والاتحاد الاوروبي).

والاثنين تحولت تظاهرة لناشطين موالين للأكراد يحملون أعلام حزب العمال الكردستاني الى مشادات في الحي الأوروبي في بروكسل.

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واضطرت الشرطة لتفريق المتظاهرين وإعادة حركة المرور المتوقفة، في حين ردد البعض هتافات معادية لأردوغان.

وفي ذات السياق تعرضت عائلة كردية لهجوم عنيف من قوميين أتراك متطرفين في مقاطعة ليمبورغ (شرق).

وعلى إثر ذلك، أدان مجلس الجاليات الكردية في بلجيكا الهجوم الوحشي المنسوب إلى "مجموعات الذئاب الرمادية" وهي حركة قومية تركية متطرفة. كما دعت المنظمة الكردية إلى الهدوء مساء الثلاثاء.

في المقابل، استهدفت عمليات انتقام مناهضة للاتراك مقهى في فيسي ليل الثلاثاء. وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح حين اقتحم أفراد يحملون مضارب بيسبول المقهى.

المصدر: أ ف ب