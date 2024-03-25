بلجيكا.. إصابة 6 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين أكراد سوريين وأتراك (فيديو)
أفادت قناة "VRT" البلجيكية الحكومية بأن ما لا يقل عن 6 أشخاص أصيبوا خلال أعمال الشغب في هيوسدن زولدر وهوثالين هيلشترين في ليمبورغ، أحدهم أصيب بجروح خطيرة.
وذكرت القناة على موقعها الرسمي أن أعمال الشغب اندلعت الليلة الماضية عقب اشتباكات بين أكراد سوريين وأتراك، مشيرة إلى أن قافلة الأكراد السوريين من لوفين سافرت إلى هيوسدن-زولدر وهوثالين-هيلشترين لتحتفل بعيد النوروز.
ويقول غيرت فيرهاين رئيس شرطة منطقة كارما: "لقد بدأوا في استفزاز السكان الأتراك بالأعلام وقد أدى ذلك إلى حادثة سأل فيها شاب من أصل تركي القافلة عن سبب ضرورة السير في الشوارع حاملين أعلام حزب العمال الكردستاني.. ثم تلقى عدة ضربات".
وأضاف غيرت فيرهاين "الأحداث تصاعدت وأمضينا ساعات في محاولة استعادة النظام العام".
وصرح بأنه تم تحطيم نوافذ السيارات كما تم إضرام النيران في الأعلام بالإضافة إلى تعرض عدد من الأشخاص للضرب.
وأوضح أن الأمر تطلب حضور عدة فيالق وطائرة هليكوبتر وخراطيم مياه لتفريقهم، مؤكدا أنه وبحلول الساعة 11 مساء كان الوضع تحت السيطرة.
وقال فيرهاين إن الشرطة تحلل صور كاميرا المراقبة لتحديد المشتبه بهم المحتملين الآخرين: كما أنه تم تشكيل فريق عمل بقيادة مكتب المدعي العام.
وأشار رئيس شرطة منطقة كارما إلى أن 6 أشخاص أصيبوا في الاشتباكات أحدهم جروحه خطيرة، إضافة إلى إصابة بعض ضباط الشرطة بجروح طفيفة.
هذا، وقالت قناة "VRT" نقلا عن مصدر أن هناك أيضا عمليات طعن، مبينة في السياق أنه تم القبض على شخص واحد أودع السجن.
وأكدت القناة البلجيكية الرسمية أن المدارس والمساجد في المنطقة تخضع لمراقبة مكثفة.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قال ناشروها إنها توثق الاشتباكات وأعمال الشغب في المنطقة.
Opnieuw onrust in Heusden-Zolder nadat autobestuurder Turkse gemeenschap provoceert met handgebaar PKK.! - https://t.co/EOkSVdgMeE— HNMDA Het Nieuws Maar Dan Anders (@Hetnieuws_hnmda) March 25, 2024
Meer op #HNMDAhttps://t.co/gtLlqiCXYLpic.twitter.com/rL2vQULl5W
#teröristler Belçika'da Türklere saldırıyor, bu konuda bir şeyler söyleyecek misiniz?@TC_BrukselBE@HakanFidan#Belcika#HeusdenZolderpic.twitter.com/2NDwkRZCjN— Karabey 🇹🇷🇦🇿 (@TCkarabey) March 25, 2024
Ey Türk Uyan! 🐺— Asker Bilgileri (@GokboruM1N) March 25, 2024
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Belçika
Heusden-Zolder pic.twitter.com/9MogLJh47e
🔴 #SONDAKİKA | ÖFKE BÜYÜDÜ!!!— Kızıl Yıldız (@kizillyildiz) March 25, 2024
Kürt Gençleri An itibari ile Yürüyüşlerine Devam ediyor. Yüzlerce Kürt Genci, Heusden-Zolder'deki faşistlerin Kürt bir aileyi Hedef alması üzerine Harekete geçti!!
Eylemler bir çok alana sıçradı!#Belçika#Faşist#Saldırı#Brüksel#MoscowAttackpic.twitter.com/fsb2LpG3Gl
Turkic Timi: ""Geliyoruz" diyen PKK'lı d*muzlar korkak gibi kaçtılar"— Asker Bilgileri (@GokboruM1N) March 25, 2024
"Geldikleri gibi gittiler"
Telegramhttps://t.co/5zycC01Q2R
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Türk
Heusden-Zolder
Belçika pic.twitter.com/BwSs9fsVtf
Belcika'nın Heusden-Zolder kasabasında Newroz kutlamasında dönen Kürdistanlı aileleri yakma teşebbüsünde bulunanlardan biride Hasan Atmaca adındaki bu zattır. Bu kişi linç girişimi ve olay anını sosyal medya hesabi üzerinden paylaşarak yayınladı#Belcikapic.twitter.com/xEVpQd79yD— devrim (@Cakabey_zeki) March 25, 2024
المصدر: قناة "VRT" البلجيكية