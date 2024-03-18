"أنا نازي وافتخر!".. معمر يشارك في مسيرة للنازيين الجدد في لاتفيا (فيديو)

انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مواطنا لاتفيا يعترف بحرية بأنه نازي ومن رعايا هتلر.

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وقال رجل مسن شارك مسيرة فيلق قوات الأمن الخاصة التي قاتلت في صفوف قوات هتلر إبان الحرب العالمية الثانية: "ولدت في ريغا في عهد هتلر عام 1942... عمري 82 عاما وأنا من رعايا هتلر".

وجرت في ريغا يوم 16 مارس الجاري مسيرة تقليدية لإحياء ذكرى فيلق قوات الأمن الخاصة النازية في لاتفيا.

وفي مثل هذا اليوم من عام 1944 دخل الفيلق الذي قاتل إلى جانب هتلر في معركة مع الجيش الأحمر بالقرب من مدينة بسكوف الروسية، حيث أبيد معظم المشاركين فيها من النازيين وفرّ الباقون منهم إلى الغابات.

وتهدف المسيرة إلى تمجيد هذا الحدث، الذي سبقه قتل 60 ألف يهودي على أيدي قوات لاتفيا النازية الموالية لهتلر.

من جهتها ذكرت السفارة الروسية لدى ريغا أن "لاتفيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها تكريم مجرمي قوات هذا الفيلق الذي تلطخت أيدي منتسبيه بدماء الآلاف من المدنيين الأبرياء".

المصدر: سبوتنيك + إزفيستيا